Париж критикує Москву за відмову від перемир'я.

Європа готується запровадити проти Росії найжорсткіші за останні три роки санкції, які мають на меті серйозно виснажити ресурси, що дозволяють Росії продовжувати війну проти України.

Як передає TF1, із такою заявою виступив глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро. За його словами, нові обмеження мають торкнутися нафтових доходів і фінансових гравців в Російській Федерації або інших країнах:

"Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню. З тих пір, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися в п'ять разів. Це не може тривати, це повинно припинитися".

Барро зазначив, що кремлівський правитель Путін більше не досягає ніякого прогресу на військовому фронті, задовольняючись "дощем" ракет і безпілотників на житлові райони, що призводить до величезної кількості жертв серед мирних людей. "Ми маємо намір поставити його на місце", - додав він.

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Санкції проти Росії

Як відомо, Євросоюз системно розширює і загострює санкційні заходи проти Росії, намагаючись усунути джерела фінансування війни.

Обмеження стосуються енергетичного та транспортного секторів, технологій, фінансів і засобів пропаганди. Дії спрямовані не лише на тиск, але й на недопущення обходу санкцій. Попри це, Москва навчилася обходити частину санкцій та зменшувати масштаби їхнього впливу на власну економіку.

Наразі відомо, що Європейський Союз уже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, який, за словами радника Президента України з питань санкцій Владислава Власюка, окрім суден так званого "тіньового флоту", охоплюватиме й російську портову інфраструктуру.

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