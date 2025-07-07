У США тривають дискусії стосовно нових антиросійських санкцій, зокрема й у команді Трампа.

Законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ врешті-решт буде ухвалено, однак не у поточному вигляді, прогнозує радник-уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк.

За його словами, у США з цього питання тривають дискусії, зокрема, й у команді Дональда Трампа. Конкретні терміни ухвалення рішення невідомі, однак "за аналогією з ударом США по Ірану, це може відбутись раптово".

Владислав Власюк також розповів, що на базі "Великої сімки" дискутується створення групи, яка б контролювала виконання санкцій Заходу.

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За його словами, ідею підтримує переважна більшість партнерів та союзників України, однак США поки взяли час на роздуми. Уповноважений прогнозує, що американці остаточно визначаться з відповіддю у вересні.

Санкції США проти Росії – останні новини

На початку червня американські ЗМІ повідомили, що Білий дім таємно тисне на сенатора Ліндсі Грема, закликаючи його істотно пом’якшити законопроєкт про санкції проти Росії. Законодавча ініціатива у первісному вигляді передбачала запровадження 500% мит на імпорт до США товарів з країн, що купують російські енергоносії

Видання Politico прогнозує, що законопроєкт буде суттєво пом’якшено. Зі свого боку, Ліндсі Грем запропонував не застосовувати нові мита до країн, які допомагають Україні.

Водночас, наприкінці червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа поки не готова до нових санкцій проти Росії.

Разом з тим, вже за кілька днів Ліндсі Грем заявив, що Трамп готовий підтримати нові обмеження.

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