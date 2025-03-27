Документ не фінальний і буде дискутуватися в уряді.

Американська сторона запропонувала проєкт угоди про надра, в якому передбачається контроль США над усіма українськими надрами, але немає жодної згадки про гарантії безпеки для України. Про це сказав народний депутат України Ярослав Железняк на брифінгу.

Він зазначає, що проєкт вкрай невигідний для України, бо прибутки мають виводитися за кордон, а США першими отримуватимуть роялті з фонду.

"Передбачено контроль за американцями всіх надр, всіх майбутніх інфраструктурних проектів. Гроші йдуть за кордон і розподіляються за рішенням американської сторони", - сказав Железняк. Він додав, що в проєкті відсутні безпекові гарантії.

Железняк каже, що документ на 58 сторінок, але він не фінальний і буде дискутуватися в уряді та між двома сторонами – США і Україна.

Він наголосив, що ця угода мала б ратифікуватися парламентом в майбутньому. "Неможливо оминути ратифікацію. І ніколи в такому вигляді за ратифікацію не проголосують у ВР", - сказав Железняк.

Угода про корисні копалини зі США

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне укласти угоду про інвестування в розроблення українських корисних копалин, але ця угода має закріплювати конкретні гарантії безпеки.

Угода мала бути підписана ще минулого місяця, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Однак тоді в Овальному кабінеті сталася перепалка між Зеленським і Трампом. За її підсумками український лідер залишив Білий дім, а документ так і не підписали.

Видання FT писало, що США хочуть переглянути умови угоди про видобуток корисних копалин і включити окуповану Росією Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною.

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