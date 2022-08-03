Зараз там перебувають 40 військовослужбовців України.

Україна прийняла рішення відкликати своїх військових, які брали участь у миротворчій місії в Косово. Йдеться про KFOR - Міжнародні сили з підтримання миру в Косово під керівництвом НАТО.

Про це повідомили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ у відповідь на запит "РБК-Україна".

"Станом на сьогодні в Косово, Республіка Сербія, перебуває Національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців", - зазначили там.

У документі вказується, що наразі проводяться заходи щодо повернення військових в Україну.

Підставою став указ президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту і національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

"Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі в місії KFOR", - пояснили в командуванні.

Як повідомляв УНІАН, 31 Липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Після цього послідувала Заява контингенту KFOR про те, що він готовий втрутитися у ситуацію, якщо стабільність північних районів Косово опиниться під загрозою.

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