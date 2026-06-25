В Польщі змінили правила програми 800+: що слід знати українським біженціям

Умовою отримання допомоги 800+ для українців є професійна активність батьків чи опікуна.

Програма 800+ вже багато років є одним із найважливіших стовпів підтримки сімей у Польщі. Допомогу отримують мільйони батьків та опікунів, які завдяки їй можуть легше фінансувати повсякденні потреби дітей, такі як харчування, навчання, одяг чи розвиток інтересів, повідомляє pulsHR.

Видання зазначає, що для багатьох сімей це є суттєвою допомогою для сімейного бюджету, що підвищує відчуття фінансової безпеки.

"Програма також має на меті полегшити поєднання професійного життя з батьківськими обов’язками та створити кращі умови для розвитку й виховання дітей", - йдеться в статті.

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Нагадується, що в лютому поточного року розпочався прийом заяв на отримання допомоги "800 плюс" на новий період виплат, який триватиме з 1 червня цього року до 31 травня 2027 року.

"Однак червень є важливою датою ще й з іншої причини", - зауважується в публікації.

Як повідомляє "Głos Koszaliński", Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики планує запровадити механізм, який дозволить автоматично продовжувати право на допомогу 800+ на наступні періоди виплат. Це означає, що батькам та опікунам не доведеться щороку подавати нові заяви.

Водночас передбачено можливість оновлення даних у разі змін у сімейному стані. Якщо інформація залишиться без змін, допомога надаватиметься автоматично на підставі даних, зібраних Соціальним фондом (ZUS).

Видання поділилося, що пропозиції щодо змін до програми "800+" вже включено до урядового переліку законодавчих ініціатив. Їх ухвалення Радою Міністрів заплановано на другий квартал 2026 року, тобто з квітня по червень.

Набули чинності зміни щодо виплат 800+ для громадян України зі статусом UKR

Видання зазначило, що умовою отримання допомоги 800+ є професійна активність батьків чи опікуна. Крім того, дитина повинна відвідувати школу в Польщі, проходити обов’язкову річну дошкільну підготовку або виконувати обов’язок навчання.

Уточнюється, що це правило не поширюється, зокрема, на дітей віком до 6 років. До того ж як особа, яка подає заяву, так і дитина повинні постійно перебувати на території Польщі.

"Для решти іноземців, які не є громадянами країн ЄС та EFTA, такі ж правила почнуть діяти з 1 червня", - йдеться в публікації.

Українці в Польщі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що блогерка з України, яка 5 років проживає в Польщі, розповіла про переваги та недоліки життя в цій країні. Однією з головних переваг Польщі Тетяна назвала високий рівень зарплат. Також вона додала, що є багато дешевих рейсів і автобусів, тому можна їхати куди хочеш. Водночас, дівчина зауважила, що без знання польської мови розпочати нове життя непросто. З цієї причини чимало людей знаходять роботу на заводах чи складах. Серед недоліків Тетяна назвала складний доступ до медичних послуг. Якщо до платного лікаря людина не хоче йти, тоді чергу в звичайній лікарні слід чекати місяцями або ж роками.

Також ми писали, що роботодавці в Польщі стурбовані тим, що громадянам України почали частіше відмовляти в наданні статусу UKR. Це рішення в уженді пояснили тим, що громадянин прибув до Польщі з регіону України, де не йдуть безпосередньо бойові дії, тому він не має права на отримання PESEL UKR. За даними, установи почали ретельніше перевіряти чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, або це відбулося переважно з економічних причин. За словами експертів, ті українці, які раніше вже мали статус PESEL UKR, але втратили його через тривалу відсутність в Польщі, теж зіштовхуються з проблемами.

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