Польща готує реформу програми '800+': що зміниться для сімей з дітьми

Наразі батьки зобов'язані щороку підтверджувати право на отримання допомоги.

Уряд Польщі готує зміни до програми соціальної допомоги "800+", які набудуть чинності з 1 червня 2027 року. Йдеться про реформу, спрямовану на спрощення процедури отримання виплат для сімей з дітьми.

Як повідомляє польське видання Portal Samorzadowy, ключовим нововведенням стане відмова від щорічного подання заяв. Наразі батьки зобов'язані щороку підтверджувати право на отримання допомоги, однак після реформи ця процедура буде автоматизована.

Згідно із планами, виплати будуть продовжуватися автоматично на підставі даних, якими вже володіють державні органи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли сім'ї втрачають гроші через пропущені терміни подання документів.

Реформа є частиною ширшої політики дерегуляції та зменшення бюрократичного навантаження. Влада розраховує, що зміни охоплять мільйони отримувачів допомоги та спростять доступ до державної підтримки.

При цьому можливість подати заяву збережеться – наприклад, у разі народження дитини або зміни сімейної ситуації.

Таким чином, система "800+" у Польщі перейде на більш автоматизовану модель, де ключову роль відіграватиме обмін даними між державними структурами, а не дії самих отримувачів допомоги.

Зазначимо, що програма "Rodzina 800+" (Сім'я 800+) у Польщі – це щомісячна фінансова допомога у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років, яка надається незалежно від доходу сім'ї. Допомога виплачується ZUS за умови подання електронної заявки (PUE ZUS, mZUS), при цьому новий період виплат починається з 1 червня, а заяви приймаються з 1 лютого. Ця програма доступна і біженцям з України, які отримали в Польщі відповідний статус.

Нагадаємо, у Польщі створили окрему систему, що полегшує перебування українських біженців у країні. Але з приходом до влади нового президента умови змінилися. Зокрема – змінилися правила надання медичної допомоги українським біженцям.

Також адвокат пояснив, на які допомоги та виплати можуть претендувати українці в Польщі, який для цього потрібен трудовий стаж і які документи необхідно подавати.

Вас також можуть зацікавити новини: