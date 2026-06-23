Польща стала частіше відмовляти українцям в наданні статусу UKR, - ЗМІ

Польські установи почали ретельніше перевіряти чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, або це відбулося переважно з економічних причин.

Українцям, які приїжджають до Польщі, почали частіше відмовляти в наданні статусу UKR, що викликає занепокоєння у роботодавців, повідомляє InPoland.

Видання поділилося, що представник однієї з польських компаній хотів працевлаштувати українця, який приїхав саме з метою отримати роботу. Чоловік в уженді міста подав заявку на отримання PESEL UKR, але йому видали PESEL зі статусом NUE.

Це рішення в уженді пояснили тим, що громадянин прибув до Польщі з регіону України, де не йдуть безпосередньо бойові дії, тому він не має права на отримання PESEL UKR.

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Видання поділилося, що за словами польських підприємців, такі випадки не поодинокі. За даними, установи почали ретельніше перевіряти чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, або це відбулося переважно з економічних причин.

Видання пояснило, що статус UKR дозволяє українцям легально проживати в Польщі, отримувати доступ до державної охорони здоров’я, а також працевлаштовуватися без необхідності проходити складні адміністративні процедури.

За словами експертів, ті українці, які раніше вже мали статус PESEL UKR, але втратили його через тривалу відсутність в Польщі, теж зіштовхуються з проблемами. Після повернення до Польщі їм відмовляють у відновленні цього статусу.

Експерти заявили, що якщо українець легально проживає в Польщі, тобто, перебуває в цій країні за безвізом або на підставі PESEL UKR, може бути працевлаштований на підставі повідомлення, тобто за спрощеними умовами.

Українські біженці в ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що навесні 2027 року мільйони українців вже матимуть п'ятирічний стаж проживання в країнах, які є членами Євросоюзу, а це є однією з умов отримання громадянства в багатьох європейських країнах. В німецьких ЗМІ вже пишуть про майбутню "безпрецедентну хвилю заяв на отримання громадянства від українців". При цьому, канцлер Німеччини Фрідріх мерц пообіцяв Києву "допомогти полегшити українським громадянам повернення в Україну". В Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини підтвердили, що роки під тимчасових захистом можуть враховуватися після переходу на інші статуси.

Також ми писали, що в Чехії деякі представники влади пропонують позбавити українців тимчасового захисту, запровадженого на рівні ЄС. Лідер правопопулістької партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура заявив під час ток-шоу, що негайно скасував би режим тимчасового захисту для громадян України, які втекли від російської агресії, якби це залежало лише від нього. За словами Окамури, українців у Чехії надто багато й громадяни цієї країни висловлюють невдоволення їхньою присутністю. Водночас представники інших партій нагадали, що українці стали важливою частиною чеського ринку праці та працюють у будівництві, охороні здоров’я й соціальній сфері.

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