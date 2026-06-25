Перша країна ЄС закриває двері для українських чоловіків

Пускатимуть лише тих, хто офіційно не підлягає призову в армію.

Данія більше не надаватиме режим тимчасового захисту для українських біженців чоловічої статі у віці від 23 до 60 років. Про це пише Kyiv Independent із посиланням на заяву данського уряду.

Видання зазначає, що українським чоловікам віком від 22 до 60 років заборонено покидати батьківщину без поважних причин. Тож рішення данського уряду має на меті не дати можливості українським чоловікам ухилятися від призову на військову службу.

"Данія твердо стоїть на боці України в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до українського спеціального закону, адже не передбачалося, що наші правила легалізації будуть використані для ухилення від мобілізації", – заявив міністр імміграції Данії Мортен Бедсков.

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І хоча Данія таким чином більше не прийматиме нових українських біженців-чоловіків, ці зміни не стосуватимуться 47 600 українців, які вже перебувають в країні. Їм дозволять залишатися в Данії і надалі.

Крім того нове правило не стосуватиметься українських чоловіків, які офіційно звільнені від військової служби.

Змінити свою позицію Данія вирішила на тлі обговорень необхідності переглянути правила ЄС щодо надання тимчасового захисту українським біженцям. Одразу кілька європейських країн розглядають можливість запровадження власних національних законів щодо обмежень на прийняття українських біженців.

Як пише Kyiv Independent, рішення данського уряду вже викликало критику комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті. За його словами, це "приклад ширшої тенденції до обмеження захисту 4,3 мільйона українців, які наразі переміщені в Європі".

О'Флаерті зазначив, що загальні винятки ризикують стати порушеннями прав людини, і що "питання, пов’язані з призовом, включаючи відмову від військової служби з міркувань переконань, можуть породжувати законні вимоги щодо захисту".

Варто зауважити, що правила прийому українських біженців наразі діють на рівні ЄС в цілому і окремі країни не можуть обмежувати права українців більше, ніж це дозволено загальноєвропейським правилом. Але це не стосується Данії, оскільки вона ще у 1992 році відмовилася підписувати стандартну Маастрихтську угоду про приєднання до ЄС, і їй дозволили приєднатися до блоку на особливих умовах.

Українські біженці в ЄС

Як писав УНІАН, у Польщі українцям дедалі частіше відмовляють у наданні статусу PESEL UKR, якщо вони прибули з регіонів без активних бойових дій. Такий статус дає право на легальне проживання, доступ до медицини та спрощене працевлаштування, тоді як PESEL NUE не забезпечує цих переваг.

Також ми розповідали, що у Чехії розгорнулася дискусія щодо майбутнього українських біженців. Спікер нижньої палати парламенту закликав негайно скасувати режим тимчасового захисту для громадян України.

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