Позбавити українців тимчасового захисту хочуть в одній з країн ЄС

Праві популісти знайшли в українських біженцях зручну ціль для політичного самопіару.

У Чехії точиться політична дискусія щодо майбутнього українських біженців. Деякі представники влади пропонують позбавити українців тимчасового захисту, запровадженого на рівні ЄС. Про це повідомляє видання České noviny.

Лідер правопопулістької партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура під час ток-шоу на місцевому ТБ заявив, що негайно скасував би режим тимчасового захисту для громадян України, які втекли від російської агресії, якби це залежало лише від нього.

"Я негайно припинив би тимчасовий захист, якби це залежало від мене", - заявив він.

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Політик також стверджував, що українців у Чехії надто багато і що громадяни країни нібито висловлюють невдоволення їхньою присутністю. За словами голови SPD, українські біженці повинні будуть залишити Чехію не пізніше завершення війни в Україні.

Водночас представники інших партій нагадали, що українці стали важливою частиною чеського ринку праці та працюють у будівництві, охороні здоров’я й соціальній сфері.

Особливо гостро на заяви Окамури відреагував голова Громадянської демократичної партії (ODS) Мартін Купка. Він назвав слова політика неприйнятними та наголосив, що присутність українських біженців має для Чехії практичне значення. Купка зауважив, що із близько 400 тисяч українців, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, за даними чеських міністерств, приблизно 175 тисяч працевлаштовані, а значну частину решти становлять діти.

Посилаючись на данні статистики, Купка спростував твердження про нібито високий рівень злочинності серед українців, а також нагадав, що присутність українців допомагає Чехії отримувати винятки з окремих положень міграційної політики ЄС. Якби не українці, Чехії б довелося приймати мігрантів з Африки та Азії.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, за даними ООН, станом на кінець 2025 року понад 9,6 млн українців були змушені залишити домівки через російську агресію. Із них 5,9 млн перебувають за межами України, а ще 3,7 млн мають статус ВПО всередині країни. Загалом понад 10,8 млн українців потребують екстреної гуманітарної допомоги.

Протягом року зафіксовано повернення близько 718 тисяч українців, хоча часто це було вимушене рішення через фінансові труднощі та скорочення програм підтримки. Загалом Україна входить до п’ятірки країн світу з найбільшими потоками біженців.

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