Через війну виїхали мільйони: Лубінець розкрив нові дані про українців за кордоном

Всесвітній день біженців припадає щороку на 20 червня.

Через російську агресію понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"20 червня – Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян", - зазначив Лубінець.

За даними УВКБ ООН, понад 5,7 млн українців через збройну агресію проти України були змушені виїхати за кордон.

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Омбудсман також висловив упевненість, що українці повернуться додому.

Українські біженці за кордоном - останні новини

18 червня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на план країн ЄС ускладнити прийом українців, які придатні до військової служби.

Тоді повідомлялося, що Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

15 червня стало відомо, що у Чехії точиться політична дискусія щодо майбутнього українських біженців. Деякі представники влади тоді пропонували позбавити громадян України тимчасового захисту, запровадженого на рівні ЄС.

Нардеп Єгор Чернєв зазначав, що кожна країна особисто ухвалює рішення щодо того, як розподіляти допомогу між усіма верствами населення, зокрема це стосується і біженців з України. При цьому він наголосив, що навіть якщо військовозобовʼязаних українців позбавлять допомоги, навряд вони повернуться додому.

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