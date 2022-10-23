Для цього й придумали "розгортання регіонального угрупування військ".

Розгортання регіонального угруповання військ - прикриття для бойової підготовки мобілізованих з РФ у Білорусі. Цього не приховують навіть військові пропагандисти.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

Зокрема, пропагандистка ВійськТВ в ефірі однієї з програм розповіла про "плани нападу НАТО на Білорусь із застосуванням ядерної зброї" та про розгортання регіонального угруповання військ як вимушеної міри стримування. Пропагандистка також розкрила, чим саме займатимуться російські військові, які продовжують прибувати до Білорусі: "Чим займатиметься РГВ на території нашої країни, вже відомо: плановою бойовою підготовкою".

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Вранці Міноборони РБ опублікувало черговий фотозвіт про прибуття ешелону з російськими "військовими". Зовнішній вигляд росіян та їхня різна форма (зокрема з нестатутними "цивільними" елементами одягу) вказує на те, що це "мобіки", а не регулярні частини ЗС РФ.

"Таким чином, вже ніхто і не приховує, що мета розгортання "регіонального угруповання військ" в РБ - це підготовка на полігонах підготовки великої кількості мобілізованих у РФ). "Регіональне угруповання" у цьому випадку виконує функцію юридичного оформлення заїзду російських військових, а також створення додаткової напруженості на кордонах РБ з Україною та країнами ЄС/НАТО", - констатують спостерігачі.

Як пише "Беларускі Гаюн", додатковим свідченням цієї теорії є відсутність на ешелонах з "мобіками" важкої бронетехніки. Поки що відзначалася лише автомобільна техніка (для забезпечення життєдіяльності в польових умовах), а також спеціальна техніка понтонно-мостового підрозділу, яку могли стягнути для навчань. Також варто зазначити, що російські військові прибувають на військові полігони у північних та центральних регіонах РБ, а не до кордону з Україною.

Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

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