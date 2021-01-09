Згідно з попереднім розслідуванням, пожежу могло викликати коротке замикання.

В Індії в результаті пожежі в лікарні загинули десять немовлят.

Читайте такожВ Єгипті горіла лікарня для хворих на COVID-19, є загібліЯк повідомляє DW, немовлята загинули під час пожежі в реанімаційному відділенні Державної лікарні на заході країни.

Немовлятам було від декількох днів до трьох місяців. Семеро немовлят померли в результаті задухи димом, а троє - від опікових травм, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я штату Махараштра.

Всього ж у момент пожежі у відділенні для хворих немовлят було 17 дітей. Сімох з них врятував персонал лікарні.

Уряд наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити всі відділення для новонароджених в штаті.

За попередніми даними, пожежа могла спалахнути через коротке замикання. Як розповів персонал лікарні, палата швидко наповнилася великою кількістю чорного диму.

Сім'ям усіх жертв виплатять компенсацію в розмірі 6,8 тисячі доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН