Вогонь спалахнув у реанімаційному відділенні, де багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів.

У Румунії в результаті пожежі у лікарні, де лікувалися хворі на COVID-19, загинуло щонайменше 10 людей, ще декілька отримали серйозні травми.

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожГреція через коронавірус закриває школи та дитсадкиТрагедія сталася у місті Пятра Нямц, розташованому на сході Румунії. Вогонь спалахнув у реанімаційному відділенні, де багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів. Усі загиблі проходили лікування від коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров'я Румунії, найімовірніше, причиною пожежі стало коротке замикання. Швидкому поширенню вогню, вважає місцева влада, міг сприяти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.

Один із лікарів спробував врятувати деяких хворих й отримав значні опіки. На військовому літаку його доставили в Бухарест, зараз він перебуває в лікарні у критичному стані.

Коронавірус у світі та Україні: що відомо на 15 листопада

Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.

В Україні від початку пандемії зафіксовано 535 857 випадків хвороби COVID-19. За добу виявили 10 861 нового інфікованого.

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Автор: Аліна Вишневська