В Ірані суд нав'язав розлад особистості відомим актрисам Афсані Байган і Азаде Самаді і відправив їх лікується до психолога, оскільки вони зняли хіджаб. Це викликало бунт серед фахівців.

В Ірані психологи збунтувалися через судове рішення щодо відомих актрис, які потрапили в скандал через порушення норм носіння хіджабу.

Зокрема, без хустки були помічені актриси Афсане Байган і Азаде Самаді. Суд встановив, що вони зняли хіджаб через психологічні захворювання і зобов'язали актрис ходити до психолога один і два рази на тиждень відповідно, пише видання EurAsiaDaily.

Так, Афсане Байган призначили лікування від "розладу особистості, спрямованого проти сімейних цінностей", а Азаде Самаді суд встановив "антисоціальний розлад".

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Це обурило місцевих психологів. Вони заявили, що суд не має права без вердикту фахівця призначати кому-небудь лікування або встановлювати діагнози. Із закликом зупинити таку "практику" виступили 4 іранських профспілки психологів. Вони написали офіційний лист-скаргу до глави судової влади Ірану.

Лікарі відзначили, що людина звертається до психолога за власним бажанням, і що основи психології виключають подібні насильницькі спроби зміни способу життя людини.

У листі профспілки порівняли методи судової системи Ірану з "темними" періодами історії США і СРСР, коли рабам аналогічним чином ставили діагнози, а радянська влада "допомагали" дисидентам лікуванням в психлікарні.

За словами психологів, довіра до їхньої професії анулюється через подібні вердикти і люди перестануть ходити до фахівців у разі реальних проблем.

В Ірані померла дівчина після арешту "поліції моралі"

Нагадаємо, в Ірані регулярно порушують права і свободи жінок. Вважається, що вони зобов'язані покривати голову спеціальним хусткою хіджабом і не мають право знімати головний убір ні в публічних місцях, ні на вулицях.

10 квітня 2023 року агентство Reuters повідомляло, що влада Ірану має намір відстежувати порушниць порядку, які не згодні носити хіджаб, за допомогою вуличних камер.

Найчастіше відмова носити хустку - це смерть для жінок в Ірані. Так, у 2022 році 22-річна Махси Аміні померла після арешту "поліції моралі". Правоохоронні органи заявили, що вона померла від серцевого нападу, проте ЗМІ і близькі Аміні заявляли, що, ймовірно, її сильно побили.

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