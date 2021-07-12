В Іспанії зазнав крах вертоліт, який переслідував торговців наркотиками.
Про це пише El Mundo.
Катастрофа сталася в 32 милях на схід від міста Сотогранде. Вертоліт почав втрачати висоту і впав у море.
Повідомляється, що він надавав підтримку з повітря катеру, який переслідував контрабандистів.
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Відзначається, що в останні дні в цьому районі активізувалися наркоторговці.
Службам не вистачало людей, щоб покрити всю берегову лінію.
Глава уряду Педро Санчес висловив жаль з приводу загибелі чоловіка.
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