Загинув один член екіпажу.

В Іспанії зазнав крах вертоліт, який переслідував торговців наркотиками.

Про це пише El Mundo.

Катастрофа сталася в 32 милях на схід від міста Сотогранде. Вертоліт почав втрачати висоту і впав у море.

Повідомляється, що він надавав підтримку з повітря катеру, який переслідував контрабандистів.

Читайте такожПід завалами житлового будинку в Маямі знайшли живого котаВ результаті аварії загинув член екіпажу, двоє його товаришів були врятовані.

Відзначається, що в останні дні в цьому районі активізувалися наркоторговці.

Службам не вистачало людей, щоб покрити всю берегову лінію.

Глава уряду Педро Санчес висловив жаль з приводу загибелі чоловіка.

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Автор: Людмила Жерновська