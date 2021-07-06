З'явилося перше відео з місця аварії Ан-26 на Камчатці (Росія).
Запис опублікувало МНС Росії.
Рятувальники поки не знайшли тіл загиблих, пошуки призупинили з настанням темряви.
Для пошуків створено спеціальний штаб, район маршруту досліджують два вертольоти і спеціальний літак.
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Авіакатастрофа на Камчатці - що відомо
Трагедія сталася вранці 6 липня.
Повітряне судно, що летіло з Петропавловська-Камчатського в селище Палана, перестало виходити на зв'язок.
В результаті катастрофи загинули всі 28 осіб, що знаходилися на борту.
Уламки пасажирського Ан-26 виявлені в чотирьох-п'яти кілометрах від злітно-посадкової смуги недалеко від пункту призначення
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