В результаті катастрофи загинули всі 28 осіб, що знаходилися на борту.

З'явилося перше відео з місця аварії Ан-26 на Камчатці (Росія).

Запис опублікувало МНС Росії.

Рятувальники поки не знайшли тіл загиблих, пошуки призупинили з настанням темряви.

Для пошуків створено спеціальний штаб, район маршруту досліджують два вертольоти і спеціальний літак.

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Авіакатастрофа на Камчатці - що відомо

Трагедія сталася вранці 6 липня.

Повітряне судно, що летіло з Петропавловська-Камчатського в селище Палана, перестало виходити на зв'язок.

В результаті катастрофи загинули всі 28 осіб, що знаходилися на борту.

Уламки пасажирського Ан-26 виявлені в чотирьох-п'яти кілометрах від злітно-посадкової смуги недалеко від пункту призначення

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Автор: Денис Прядко