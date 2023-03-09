Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни, що змусить Будапешт також пристосуватися.

Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення Москви в Україну.

Про це заявив у четвер, 9 березня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на економічному форумі в Будапешті, пише Bloomberg. Він зазначив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни, що змусить Будапешт також пристосуватися.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішній і економічній політиці Угорщини слід добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років", - сказав Орбан.

Відео дня

Як зазначає Bloomberg, наразі незрозуміло, чи сигналізував угорський прем'єр своїми заявами про потенційний поворот його політики. Ці заяви повторюють ті, які він зробив після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, яка не призвела до зміни політики.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав жорсткої критики з боку своїх союзників по Європейському Союзу і НАТО через підтримку тісних зв'язків із Росією після її вторгнення в Україну. Його заяви містили заклики повністю скасувати санкцій ЄС щодо Росії та відмовитися від постачання зброї Україні. Орбан також звинуватив ЄС у затягуванні війни України і Росії. На його думку, у Євросоюзі роздмухали вогонь воєнного конфлікту.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто під час Генасамблеї ООН знову закликав міжнародну спільноту "без зволікань встановити режим припинення вогню і розпочати мирні переговори, в рамках яких домовитися про міцний мир". За його словами, війна в Україні повинна вирішитися переговорами США та Росії.

Тим часом, у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС на початку лютого президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його з візитом в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: