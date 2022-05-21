Святий Престол дійсно може взяти участь у переговорах, проте для цього потрібно, аби цього хотіла і Україна, і РФ.

Ватикан може стати посередником на переговорах України та РФ щодо повномасштабної війни, яку 24 лютого розв'язала країна-агресор. Проте це може відбутися лише за однієї умови, розповів секретар із міждержавних відносин Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлагер.

Про це ватиканський дипломат повідомив на спільній пресс-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

20 травня Галлагер та Кулеба зустрілися у Києві. Ватиканський дипломат відвідав звільнені від окупантів населені пункти на Київщині та на власні очі побачив наслідки "руського миру".

Після цього Галлагер заявив, Святий Престол готовий сприяти проведенню мирних переговорів між Україною та Росією. Проте для цього Ватикан має отримати запрошення від обох країн.

"Будь-яка посередницька діяльність вимагає запрошення обох сторін. Якщо Святий Престол отримає запрошення від України та від Росії, аби допомогти у будь-який можливий спосіб переговорному процесу... Ми б це вітали та намагалися б усіляко цьому допомогти", — наголосив Галлагер.

Також він додав, що розповість Папі Римському Франциску про біль українців та страждання нашого народу, який вбиває РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в недавньому інтерв'ю італійській пресі Папа Римський прямо заявив, що НАТО нібито могло "спровокувати" Москву на напад на Україну. У МЗС Польщі відреагували на такі слова та зазначили, що вони виглядають дивно.

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