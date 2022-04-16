Він додав, що зараз "на хресті люди з воюючих країн Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, Азії".

Папа Франциск вважає, що Європа ставиться краще до українських біженців, змушених тікати від російської агресії, побачивши у цьому расизм.

Про це він розповів в інтерв’ю Rai.

"Це правда. Біженців класифікують. Є перший клас, другий клас, колір шкіри, (якщо) вони з розвиненої країни (чи) з нерозвиненої. Ми расисти, ми расисти. І це погано", - висловився папа.

Він додав, що зараз "на хресті люди з воюючих країн Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, Азії".

Коментуючи мілітаризацію окремих держав, Папа сказав, що "розуміє їх", хоч і не виправдовує: "Тому що ми повинні захищати себе, тому що (це) каїністська модель війни.. Ми живемо з цією диявольською моделлю вбивства один одного через бажання влади, безпеки та бажання інших речей".

"Проте я думаю про приховані війни, яких ніхто не бачить, які далеко від нас. Багато. Чому? Ми забули мову миру – ми забули її. Ми говоримо про мир. ООН зробила все можливе, проте не досягли успіху", - відповів Франциск.

Як писав УНІАН, Ватикан з участю Франциска провів "хресну ходу" росіянки та українки всупереч закликам України цього не робити.

Католицька церква, своєю чергою, вважала це "примиренням недругів", а критики назвали акцію "фарсом" і спробою примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.

Перед цим Франциск засудив звірства російських солдатів у Бучі. Понтифіку передали український прапор.

Папа Римський також звернувся до Путіна, назвавши його "можновладцем, загрузлим в анахронічних заявах про націоналістичні інтереси, що провокує і розпалює конфлікти".

2 квітня повідомлялося, що Франциск має намір відвідати Київ.

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