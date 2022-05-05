МЗС Польщі неофіційно визнає, що позиція Святого Престолу суперечить позиції Польської держави.

Польське МЗС "стурбоване" заявами Папи Римського про війну на Україні.

Про це пише RMF FM з посиланням на дипломатичні джерела.

Подальших дій міністерство поки не планує, але посольство у Ватикані має ще активніше включитися у викладення правди про російське вторгнення.

Дипломати з огидою і подивом сприйняли останні слова Папи про війну.

Досі у Франциска були проблеми з прямою ідентифікацією агресора, але в недавньому інтерв'ю італійській пресі він прямо заявив, що НАТО нібито могло "спровокувати" Москву на напад на Україну.

Франциск також виключив можливість візиту до Києва, але сказав, що був би радий поговорити з Путіним у Кремлі.

МЗС Польщі неофіційно визнає, що позиція Святого Престолу суперечить позиції Польської держави, пише RMF FM.

Дипломати намагаються не звертати особливої уваги на заяви Папи. Вони стверджують, що догмат непогрішності Папи стосується тільки питань віри, а не зовнішньої політики. Однак польська місія у Ватикані повинна працювати ще старанніше, щоб надавати достовірну інформацію про війну в Україні.

Як писав УНІАН, у квітні Папа Франциск натякнув в інтерв'ю ватиканській газеті, що Європа ставиться краще до українських біженців, вимушених тікати від російської агресії, побачивши в цьому расизм.

Папа і війна в Україні

Ватикан з участю Франциска провів "хресну ходу" росіянки та українки всупереч закликам України цього не робити.

Католицька церква, своєю чергою, вважала це "примиренням недругів", а критики назвали акцію "фарсом" і спробою примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.

Перед цим Франциск засудив звірства російських солдатів у Бучі. Понтифіку передали український прапор.

Папа Римський також звернувся до Путіна, назвавши його "можновладцем, загрузлим в анахронічних заявах про націоналістичні інтереси, що провокує і розпалює конфлікти".

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