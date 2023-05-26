Рада Європи створила цифровий Реєстр збитків як перший крок до механізму компенсації.

Британські чиновники підтвердили, що Великобританія, ймовірно, не використовуватиме російські державні активи протягом деякого часу після закінчення війни в Україні. Вони будуть заморожені до тих пір, поки Москва не погодиться виплатити компенсацію за завдані нею збитки. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, саміт Ради Європи створив цифровий Реєстр збитків для України як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. В цілому 44 країни і ЄС заявили про свій намір підтримати новий Реєстр збитків.

За даними видання, близько 300 мільярдів доларів з резервів російського центрального банку перебували в країнах G7 на момент заморожування, але картування активів ще не завершено.

Відео дня

Чиновники кажуть, що робота над можливістю конфіскації російських державних активів триває день і ніч, але рішення поки не знайдено.

Як повідомляється, останнім часом набирає силу стратегія, згідно з якою Захід утримує активи до тих пір, поки Росія не погодиться виплатити компенсацію.

Палата громад вже прийняла пропозицію, що вимагає від уряду розробити план використання російських державних активів.

Реєстр збитків, нанесених Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями в Рейк'явіку підписали політичну декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією Росії Україні.

Реєстр створено на початковий трирічний період. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу реєстру, щоб постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви.

Вас також можуть зацікавити новини: