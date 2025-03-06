У Румунії затримали шістьох осіб, які підозрюються у підготовці змови, метою якої було повалити уряд та вивести чорноморську країну з НАТО за допомогою РФ. Про це повідомляє Bloomberg.
"Людей, імена яких прокуратура не називає, звинувачують у створенні організованої злочинної групи у 2023 році та розвитку воєнізованої структури", - йдеться у заяві прокуратури з боротьби з організованою злочинністю в Бухаресті.
Прокурори кажуть, що група неодноразово контактувала з іноземними агентами, які діють в Румунії та Росії.
Таке розслідування триває в чутливий час для Румунії, яка буде проводити вибори президента у травні. Зокрема ультраправий, проросійський кандидат Келін Джорджеску наразі лідирує на цих виборах, однак невідомо, чи дозволять йому знову балотуватися.
"Перемога Джорджеску в першому турі минулорічних президентських виборів шокувала країну. Вищий суд Румунії скасував це голосування, посилаючись на підозри в іноземному втручанні, і призначив повторне голосування", - нагадали в Bloomberg.
Тому прокурори проситимуть суддів заарештувати чотирьох з шістьох осіб, а двох інших помістити під домашній арешт. Відомо, що 5 березня Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персонами нон ґрата двох військових аташе при посольстві РФ в Бухаресті, наголосивши, що вони порушили дипломатичні правила Віденської конвенції.
Ситуація у Румунії - останні новини
Як писав УНІАН, у Румунії три партії блокують закони, які дозволяють країні збивати російські БпЛА. У партіях вважають, що такий законопроєкт може втягнути країну у війну.
Також повідомлялось, що у Румунії затримали проросійського кандидата у президенти Джорджеску. За інформацією ЗМІ, кандидата у президенти звинувачують у створенні фашистського угруповання та поданні неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії.