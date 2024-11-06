Втім, експерти не поділяють "‎оптимізму"‎, звертаючи увагу на можливе падіння попиту на сировину.

Російський ринок акцій продемонстрував бурхливий сплеск на тлі новин про те, що на президентських виборах у США переміг республіканець Дональд Трамп. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що акції банку "‎Сбербанк"‎ подорожчали на 3,4%, компанії "Газпром" – на 5,1%, а компанії "Новатек" – на 4,2%. Більше 2% додали у ціні папери ВТБ, НЛМК, а також компаній "Сургутнефтегаз", "Лукойл" та "Транснефть". Котирування авіаперевізника "Аэрофлот" злетіли на 5,5%.

Втім, експерти доволі скептично налаштовані відносно перспектив економіки РФ. Справа в тому, що Трамп може розв'язати нові торговельні війни з Китаєм, наслідком чого стане падіння виробництва у КНР. Останнє призведе до зниження попиту на сировинні ресурси, що вдарить вже по Москві.

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"Якщо у нас буде сценарій "Трамп 2.0", то, швидше за все, ми побачимо тарифи на китайські товари, що негативно позначиться на металах, оскільки Китай є великим споживачем міді, залізної руди і сталі", – говорить Уле Хансен із Saxo Bank.

Окрім того, експерти припускають зниження цін на нафту (одного з головних експортних товарів РФ), оскільки тарифні війни не сприяють збільшенню світового попиту на "чорне золото".

Перемога Трампа – наслідки для економіки

Раніше повідомлялось, що перемога Трампа призвела до падіння цін на нафту більш ніж на 1%. Справа в тому, що колишній президент давно демонструє намір розвивати американську нафтову промисловість, що не може не позначитись на формуванні цін.

Перемога Трампа також призвела до того, що біткоїн підскочив до історичного максимуму – вартість найпопулярнішої криптовалюти у ніч на 6 листопада подолала позначку у 75 тис доларів.

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