Розрив між кандидатами наразі становить близько 10%. Один із кандидатів уже відкинув ці дані.

У Румунії закінчилося голосування на виборах президента. За даними перших екзитполів, лідирує кандидат Нікушор Дан.

За опитуванням соціологічного інституту Avangarde, Дан, ліберальний мер Бухареста, випереджає суперника, націоналіста, проросійського радикала і лідера ультраправої партії AUR Джордже Сіміона, майже на 10%, повідомляє BBC.

Сіміон набирає 45,1%, а Дан - 54,9%.

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Явка виявилася високою - близько 65%.

Результати голосування почнуть надходити найближчим часом.

Дан уже відреагував на дані екзитполів. Він обіймається прихильниками, на їхніх обличчях сяють усмішки.

Але націоналіст Сіміон відкинув дані екзитполів. Він також заявляє про свою перемогу.

"Я новий президент, і я повертаю владу румунам", - заявив він.

Сіміон наполягає, що за його оцінками, він випереджає свого суперника Дана на 400 тис. голосів.

"Ми скоро отримаємо результати, але це не те, що показують два екзитполи, які ми маємо наразі", - додав він.

Президентські вибори в Румунії

У 2024-2025 роках Румунія пережила одну з найбурхливіших президентських кампаній. Вибори були затьмарені скандалами, втручанням ззовні та глибоким політичним розколом.

Перший тур президентських виборів, що відбувся наприкінці листопада 2024 року, був скасований Конституційним судом країни через підтверджене втручання РФ.

Повторні президентські вибори було призначено на травень цього року. У першому турі виборів, що відбувся минулої неділі, Джордже Сіміон здобув перемогу з 41% голосів, випередивши Нікушора Дана, який отримав 21%.

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