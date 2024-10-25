У фашизмі експрезидента звинуватив колишній керівник його власної президентської адміністрації. Звинувачення підтримали й інші республіканці.

Група колишніх працівників президентської адміністрації Дональда Трампа звинуватила свого ексначальника у некомпетентності та схильності до фашизму і диктатури. Про це пише Politico.

Днями колишній керівник президентського апарату Трампа Джон Келлі заявив, що "Трамп, безумовно, віддає перевагу диктаторському підходу до управління державою" і заявив, що визначення терміну фашизм "точно описує підхід Трампа до політики". На підтримку цієї заяви з листом виступили ще понад десяток колишніх функціонерів президентської адміністрації часів Трампа.

"Викриття, які зробив генерал Келлі, викликають занепокоєння та шок. Але оскільки ми знаємо Трампа і працювали на нього та разом з ним, ми, на жаль, не були здивовані тим, що мав сказати генерал Келлі", – йдеться в листі.

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За словами підписантів, їм було нелегко наважитися на цю заяву, але "в історії бувають моменти, коли країну необхідно ставити над партією". Вони закликали прислухатися до попередження генерала Келлі.

Як зазначає Politico, лист з’явився після того, як ще кілька республіканців покинули свою партію та публічно підтримали Камалу Гарріс.

Сам Трамп вже встиг розкритикував Келлі, назвавши його "повним дегенератом", який "вигадав історію на основі чистої ненависті до синдрому безладної поведінки Трампа".

Тим часом команда Камали Гарріс вже вхопилася за цю історію та розкручує її, прагнучи знизити передвиборчі рейтинги Трампа.

Скандали навколо Трампа

Як писав УНІАН, Дональда Трампа знову звинуватили в сексуальних домаганнях. За два тижні до виборів колишня модель Стейсі Вільямс заявила, що Трамп "облапав" її 1993 року. Жіінка стверджує, що зараз вона вирішила розповісти подробиці інциденту, щоб запобігти обранню республіканця.

Також ми розповідали, що Трамп таємно передав Путіну дефіцитні тести на COVID на початку пандемії. На той час ці тести були дефіцитом навіть в США.

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