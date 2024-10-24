Інцидент нібито стався 1993 року в будівлі, що належить Трампу.

Кандидата на пост президента США Дональда Трампа знову звинуватили в сексуальних домаганнях. За два тижні до виборів колишня модель Стейсі Вільямс заявила, що Трамп "облапав" її 1993 року.

Як повідомляє BILD, екс-модель стверджує, що зараз вона вирішила розповісти подробиці інциденту, щоб запобігти обранню республіканця.

Зазначається, що з Трампом познайомив жінку її друг - бізнесмен Джеффрі Епштейн.

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За словами моделі, коли вони зайшли в Trump Tower, Трамп "облапав" її - притягнув її до себе, обмацав руками всі її груди, талію і сідниці. Водночас, за її словами, вона бачила, як Трамп і Ептштейн обмінялися посмішками. На думку Вільямс, те, що трапилося, було якоюсь "нездоровою грою" між Трампом і бізнесменом. Незабаром після цього інциденту Епштейн розлучився з Вільямс.

"Я відчула сором і огиду, коли ми розійшлися в різні боки. Мені здавалося, я знову відчуваю всюди його руки. І в мене було жахливе відчуття..., що це якось зрежисовано. Я відчувала себе шматком м'яса", - розповіла модель The Guardian.

За даними BILD, Вільямс уперше виступила з цими звинуваченнями на конференції організації Survivors for Kamala. Зазначається, що ця організація об'єднує людей, які пережили сексуальне або гендерне насильство, і проводить кампанію за обрання Камали Гарріс. Водночас, команда Трампа спростовує звинувачення і називає це "фабрикацією".

Видання зазначає, що аналогічні звинувачення проти кандидата в президенти Трампа висувалися і раніше. Так, заява Стейсі - одна з численних, спрямованих проти колишнього президента. Серед інших випадків, Трампа звинувачують у неналежних діях щодо моделей, учасниць конкурсів краси, журналісток і колишніх співробітниць. Загалом понад 20 жінок висунули подібні звинувачення, що включають спроби поцілунків, домагання і грубі дотики, що Трамп послідовно заперечував.

"Раніше суд визнав доведеним епізод домагання в середині 1990-х років: тоді жертвою Трампа в одному з нью-йоркських універмагів стала письменниця Джин Керролл", - пише BILD.

Вибори у США 2024: останні новини

Нагадаємо, кандидатка в президенти США від демократичної партії Камала Гарріс незначно випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа, а саме 46% проти 43%. За результатами шестиденного опитування, яке завершилося в понеділок, перевага Гарріс над Трампом мало чим відрізняється: від 45% до 42%.

За даними західних ЗМІ, боротьба між кандидатами надзвичайно напружена, оскільки до виборів 5 листопада залишилося лише два тижні.

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