На думку Трампа, в штатах Детройт, Атланта, Філадельфія і Мілуокі були зафіксовані масові фальсифікації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократ Джо Байден потрапить в Білий дім, тільки якщо доведе, що отримав голоси виборців законним чином.

Читайте такожТрамп погодився покинути Білий дім і назвавши умову"Байден може увійти в Білий дім як президент, тільки якщо він зможе довести, що його смішні "80 мільйонів голосів" не були отримані обманом або незаконно",— написав він у Twitter.

На думку Трампа, в штатах Детройт, Атланта, Філадельфія і Мілуокі були зафіксовані масові фальсифікації.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо колегія вибірників проголосує за демократа Джо Байдена. Засідання колегії вибірників призначено на 14 грудня. При цьому Трамп знову сказав, що, на його думку, вибори були сфальсифіковані.

Вибори президента США

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Автор: Ірина Погоріла