Дональд Трамп сподівається зберегти підтримку свого електорату.

Президент США Дональд Трамп може незабаром оголосити про свій план балотуватися в Білий дім в 2024 році.

Це станеться, що якщо обраний президент Джо Байден буде офіційно визнаний переможцем виборів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Видання повідомляє, що під час нещодавньої зустрічі в Білому домі Трамп розмовляв з декількома своїми радниками. Багато з них сказали Трампу, що його шанси змінити результат виборів за допомогою судової тяганини вкрай низькі.

"Він знає, що все скінчено", - сказав виданню один із радників.

Також у виданні зазначають, що у президента США немає більш широкої стратегії, аби продовжувати заперечувати результати виборів в декількох ключових штатах.

Саме тому Трамп сподівається зберегти підтримку свого електорату, роздумуючи над своєю діяльністю після того, як покине Овальний кабінет.

Під час зустрічі Дональд Трамп сказав своїм радникам, якщо переможцем офіційно оголосять Байдена, він серйозно подумає про оголошення своєї участі у виборах президента США 2024 року.

Вибори в США: що відомо

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

Водночас, за даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 279, а за деякими даними - 290.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: УНІАН