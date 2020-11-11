У штаті Джорджія відбудеться вручну повний перерахунок усіх бюлетенів на виборах президента США, які відбулися 3 листопада.
Як повідомляє телеканал CNN, про це заявив секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер на прес-конференції в Атланті.
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"З настільки малою різницею, доведеться провести вручну повний перерахунок у кожнмоу окрузі", - сказав він.
На переконання Раффенспергера, перерахунок "допоможе зміцнити довіру".
Він очікує, що перерахунок буде зроблено вчасно для затвердження владою штату результатів.
Зараз у штаті Джорджія остаточно не визначено переможця перезидентських перегонів, але Джо Байден випереджає Дональда Трампа на понад 14 тис. голосів.
За останніми підрахунками, у цьому штаті вже оброблено 99% бюлетенів. За Байдена проголосували 2 млн 471 тис. 906 виборців, а за Трампа - 2 млн 457 тис. 794.
Переможець виборів у штатів Джорджія отримає 16 голосів від колегії виборників.
Президентські вибори в США
- У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.
- Водночас, за даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 279, а за деякими даними - 290.
- 14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.
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