За останніми підрахунками, у цьому штаті вже оброблено 99% бюлетенів, Байден випереджає Трампа на понад 14 тис. голосів.

У штаті Джорджія відбудеться вручну повний перерахунок усіх бюлетенів на виборах президента США, які відбулися 3 листопада.

Як повідомляє телеканал CNN, про це заявив секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер на прес-конференції в Атланті.

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"З настільки малою різницею, доведеться провести вручну повний перерахунок у кожнмоу окрузі", - сказав він.

На переконання Раффенспергера, перерахунок "допоможе зміцнити довіру".

Він очікує, що перерахунок буде зроблено вчасно для затвердження владою штату результатів.

Зараз у штаті Джорджія остаточно не визначено переможця перезидентських перегонів, але Джо Байден випереджає Дональда Трампа на понад 14 тис. голосів.

За останніми підрахунками, у цьому штаті вже оброблено 99% бюлетенів. За Байдена проголосували 2 млн 471 тис. 906 виборців, а за Трампа - 2 млн 457 тис. 794.

Переможець виборів у штатів Джорджія отримає 16 голосів від колегії виборників.

Президентські вибори в США

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

Водночас, за даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 279, а за деякими даними - 290.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко