Лише мізерна частка громадян взяли участь в опитуванні.

Антиукраїнська "національна консультація", запущена урядом Віктора Орбана в Угорщині, де-факто провалилася. Участь у голосуванні взяла мізерна частка угорців, повідомив у своєму Фейсбук Петер Мадяр, який очолює найбільшу в країні опозиційну партію "Тиса".

"Урядова пропагандистська кампанія "Голосуй 2025" – це повний провал", – написав він.

За даними його джерел у національній пошті Угорщини, в залежності від регіона лише 3-7% надісланих виборцям "бюлетенів" повернулися назад у заповненому вигляді. Таким чином, каже Мадяр, через пошту могли "проголосувати" не більше 500 тисяч угорців.

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Нещодавно самі ж урядовці публічно визнали, що кількість голосів, поданих через онлайн-систему, була значно меншою, ніж кількість повернутих поштою бюлетенів. На цій підставі Мадяр припускає, що "всупереч пропагандистській брехні" загалом у псевдореферендумі взяли участь не більше 600 000 угорців.

Довідка УНІАН. В Угорщині налічується близько 8 мільйонів виборців.

"Це найнижчий показник за всю "славну" історію національних консультацій. І їм "вдалося" досягти цього за кілька місяців, з тотальною мобілізацією та витраченими десятками мільярдів державних грошей. Повний провал", – додав опозиціонер.

Антиукраїнська "консультація" в Угорщині

Як писав УНІАН, відколи Віктор Орбан став прем’єр-міністром Угорщини в 2010 році, він запустив технологію щорічних "національних консультацій". Це щось на кшталт поштового опитування, але результати цих консультацій не мають юридичної сили, а тому немає жодних механізмів контролю за тим, наскільки чесно відбувається процес голосування та процес підрахунку голосів.

Як правило в таких консультаціях беруть участь лише прихильники Орбана, тоді як опозиційно налаштовані виборці просто ігнорують ці опитування. Як наслідок, в усіх подібних опитуваннях Орбан отримує близько 99% підтримки на усі свої запитання в бюлетенях.

Навесні цього року Орбан запустив чергову "національну консультацію", присвячену Україні. Зокрема, уряд цікавився у громадян, чи згодні вони на вступ України до ЄС. При цьому Орбан активно залякував угорців байками про те, наскільки всі вони збідніють, якщо Україна справді стане членом ЄС.

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