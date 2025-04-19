Чергова "народна консультація" відбудеться в Угорщині на початку літа.

Уряд Угорщини почав розсилку бюлетенів для "національної консультації" з питання майбутнього членства України в ЄС. При цьому влада вмовляє населення висловитися проти вступу Києва до союзу. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на лист інформаційного центру уряду Угорщини, який потрапив до рук журналістів.

Так, у листі уряд Віктора Орбана намагається залякувати населення тим, що членство України в ЄС нібито завдасть величезної шкоди самій Угорщині.

"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів (сотні доларів - УНІАН) на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", - йдеться в документі.

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Офіційний Будапешт запевняє своїх громадян у тому, що приєднання України до ЄС нібито "зруйнує угорську економіку".

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах", - ідеться в листі.

Угорців закликають узяти участь у голосуванні, яке пройде в поштовому форматі, і ухвалити "відповідальне рішення". Бюлетені для опитування будуть розіслані виборцям поштою до кінця травня. Відповівши на запитання в бюлетенях, виборці повинні будуть відправити їх назад поштою.

В уряді Орбана запевняють, що будь-який результат такого голосування вважатимуть обов'язковими для себе.

Слід зазначити, що результати такого псевдореферендуму можуть стати формальною підставою для Орбана накласти вето на членство України в ЄС, коли Київ уже формально розпочне процес вступу.

Технологія "консультацій" із народом в Угорщині

Як писав УНІАН, Віктор Орбан, який уже 15 років безперервно керує Угорщиною, часто використовує технологію "консультацій" із народом, щоб пропагувати й одночасно виправдовувати свою політику. Такі псевдореферендуми, що відбуваються щороку, не мають жодної юридичної сили і не відповідають навіть стандартам соціологічного опитування, за своєю суттю будучи інструментом внутрішньої пропаганди.

Рік тому Угорщина вже проводила "народну консультацію" на тему взаємин з Україною. Запитання в бюлетені були складені в дуже маніпулятивних і некоректних формулюваннях, які самі собою підштовхували до "правильної" відповіді. У підсумку за всіма пунктами опитування 99% учасників "консультації" підтримали позицію Орбана.

Це пояснюється почасти тим, що жодного реального контролю за чесністю голосування, як на виборах або під час справжнього референдуму, не було. Також склалася практика, що в таких "консультаціях" беруть участь майже виключно ті громадяни, які підтримують Віктора Орбана, тоді як опозиційно налаштовані угорці здебільшого ці заходи просто ігнорують.

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