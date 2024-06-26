Загальна підтримка України Канадою вже сягнула приблизно 9,86 млрд доларів США.

Сьогодні, 26 червня, Україна підписала спільну заяву з Канадою, згідно з якою оновлена угода про вільну торгівлю між країнами набуде чинності вже з 1 липня. Вона зберігає умови доступу товарів на ринок, передбачені угодою 2017 року, та включає певні новації: розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко на прес-конференції.

"Це без перебільшення історична подія. Це перша угода, яка чітко показує, що Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів", - сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що це перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі.

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За її словами, оновлена угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком: дозволено все, що не заборонено в самій угоді. Також посилюється захист взаємних інвестицій.

Крім того, завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги у Канаді, зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади.

Також для товарів, які експортуються в Канаду без мит, можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю. Це розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачання.

Міністр економіки України також зазначила, що станом на сьогодні, загальна підтримка України з боку Канади сягнула 13,5 млрд канадських доларів (приблизно 9,86 млрд доларів США).

Вільна торгівля з Канадою: що відомо

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади було підписано оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільному із президентом Зеленським брифінгу в Оттаві.

10 квітня 2024 року Верховна Рада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

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