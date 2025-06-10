З польської аіабази злетіли RAF Typhoon.

Повітряні сили Північноатлантичного Альянсу перехопили в районі Балтійського моря російські літаки Іл-20М та Ан-30.

Про це у мікроблозі X повідомляє Об'єднане командування Військово-повітряних сил НАТО. Борти перехопили британські винищувачі RAF Typhoon, які виконують посилену місію Альянсу з патрулювання повітряного простору в Польщі. "Це є наріжним каменем зобов'язань Альянсу з підтримання безпеки і цілісності повітряного простору", - говориться у повідомленні.

Як йдеться у заяві Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, 5 червня з 22 тактичної авіабази в Мальборку злетіли два Typhoon, щоб перехопити невідомий літак, який залишав повітряний простір Калінінграда. Ним виявився російський Ан-30, призначений для аерофотозйомки.

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Згодом пара винищувачів отримала завдання перехопити інший літак у тому ж районі, ним був Іл-20М - радянський літак радіоелектронної розвідки. Борт не виходив на зв'язок, а також не подавав сигналів і плану польоту:

"Усі літаки повинні виконувати принаймні дві з цих трьох дій відповідно до міжнародного права. Жоден з літаків не дотримувався міжнародного права, тому НАТО може на законних підставах підняти літаки на перехоплення".

Перехоплення російських літаків

Як відомо, у Балтійському морі регулярно перехоплюють військові літаки Російської Федерації. Це вже стало рутинною практикою для сил НАТО, зокрема країн Балтії.

Російські літаки часто підлітають до повітряного простору НАТО без подання плану польоту, включеного транспондера (пристрою, що ідентифікує літак) і зв’язку з диспетчерами. Це створює загрозу цивільному авіаційному трафіку і вважається провокацією.

Аналітики вважають, що причинами цього може бути бажання росіян продемонструвати свою присутність і протестувати реакцію НАТО. Крім того, ці літаки здатні проводити розвідку.

Північноатлантичний Альясн постійно тримає в бойовій готовності винищувачі у Литві та Польщі, які за кілька хвилин можуть піднятись на перехоплення.

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