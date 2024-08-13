У ЗС Польщі наголосили, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі.

Два польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Сталося це у понеділок, 12 серпня, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За інформацією командування, пара польських F-16, яка перебувала на чергуванні, перехопила та візуально ідентифікувала російський літак, який пролітав над Балтійським морем.

У відомстві додали, що польські винищувачі перехопили Іл-20, який виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод.

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"Захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони ми можемо бути впевнені, що захищені від загроз з повітря", - підкреслили у командуванні.

Перехоплення російських літаків - що відомо

Як писав УНІАН, на початку серпня біля берегів Латвії було перехоплено російські винищувачі Су-30. На перехоплення вилетіли два німецьких євровинищувачі місії НАТО. Зазначається, що російські пілоти вели себе "не агресивно".

Також повідомлялось, що в липні російський літак порушив повітряний простір Литви. Зазначається, що борт прямував із московського Внуково в аеропорт Храброво Калінінградської області. Внаслідок такого інциденту представникам російського посольства у Вільнюсі вже вручили ноту протесту.

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