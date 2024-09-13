Російські літаки не повідомили про план польоту і відключили транспондер.

Німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків над Балтикою.

Як повідомили ВПС Німеччини, сьогодні над Балтійським морем були помічені дальній протичовновий літак Ту-142 і винищувач Су-30 ВПС РФ.

Там уточнили, що російські літаки не повідомили про план польоту і відключили транспондер. За тривогою на перехоплення в небо піднялися німецькі винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге поблизу Ростока і з аеродрому Ліелварде в Латвії. Вони супроводили російські літаки над Балтикою.

Відео дня

Крім того, міністри оборони Німеччини та Литви, Борис Пісторіус і Лаурінас Кащюнас, підписали угоду про постійне розміщення бригади бундесверу в Литві наступного року.

Вона доповнює угоду про статус сил НАТО і встановлює правову основу для розміщення німецьких військовослужбовців, включно з питаннями оподаткування, охорони здоров'я та громадської безпеки. "Важливо, щоб солдати та їхні сім'ї почувалися як вдома", - прокоментував Пісторіус.

Російські винищувачі над Європою

Буквально місяць тому Німеччина і Швеція піднімали в повітря винищувачі, щоб перехопити два російських багатоцільових Су-30 над Балтійським морем.

На перехоплення вилетіли два німецькі євровинищувачі місії НАТО. Зазначається, що російські пілоти поводилися "не агресивно". Тоді представник військово-повітряних сил розповів Bild, що перехоплення провели біля берегів Латвії. Су-30 могли здійснювати політ у зв'язку з морськими навчаннями РФ, проте росіяни заздалегідь не повідомили план польоту.

Вас також можуть зацікавити новини: