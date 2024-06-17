Президент Польщі вважає, що російський народ все ж може повстати.

Росія повинна зазнати поразки в Україні. Це може статися, коли російський народ повстане через величезні втрати на фронті. Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда.

"Якщо Путін хоче, щоб російські солдати масово гинули в Україні, то потрібно зробити все, щоб очікування Путіна виправдалися. Це означає, що Росія повинна зазнати поразки в Україні", - сказав він.

На думку Дуди, через величезні втрати в Україні російський народ може повстати і заявити про своє небажання битися в "агресивній, жорстокій війні, яка призводить до бід у всьому світі".

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Російські втрати в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, загальні бойові втрати Росії від початку вторгнення до теперішнього моменту орієнтовно становили вже понад 527 тисяч осіб убитими і пораненими. Тільки за останню добу агресор втратив близько тисячі солдатів.

Наприклад, російський солдат із п'ятої роти 1009-го полку Антон Андрєєв розкрив похмуру картину наступу окупантів на північну частину Харківщини. За словами окупанта, його підрозділ було знищено, тільки 12 зі 100 солдатів залишилися в живих унаслідок боїв у Вовчанську.

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