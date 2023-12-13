Зокрема, це перемога України як суверенної і незалежної держави, сказав він.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав мету США у спровокованій Російською Федерацією жорстокій загарбницькій війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. "Ми хочемо бачити, що Україна виграє війну", - наголосив Байден.

Зокрема, на його переконання, ця перемога означає, що Україна - це суверенна і незалежна держава, яка спроможна захищати себе сьогодні і стримувати подальшу агресію. "Це наша мета", - відзначив Байден.

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Як повідомляв УНІАН, Байден сьогодні оголосив про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів. Також він закликав Конгрес США виступити на стороні України і проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на Різдвяні і новорічні свята.

Водночас, спікер Палати представників США Майк Джонсон не послаблює вимоги щодо схвалення додаткової допомоги. Він вимагає від адміністрації президента надання чіткої стратегії бачення перемоги України, запровадження нагляду за розподілом допомоги, а також вирішення проблеми незаконної міграції на південному кордоні США.

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