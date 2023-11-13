Заходу пора знайти в собі рішучість, пише він.

Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену слід домагатися припинення війни, озброюючи Україну для перемоги, а не просто для продовження боротьби.

Таку думку висловив екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес в колонці для Telegraph. Він переконаний, що Росія отримує вигоду від загострення на Сході, оскільки воно відволікає увагу від її злочинної війни проти України.

"І я не вірю, що це збіг, що твердий союзник Росії Іран стоїть за угрупованнями, які напали на Ізраїль. Можливо, ніякого організованого плану в даний час не існує, але те, що різні лиходії світу діють разом, щоб підірвати Захід і його союзників, не є простою випадковістю", - додав генерал.

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За його словами, зараз Китай оцінює, чи є у США, Великобританії та інших західних країн політична воля, а також військовий і промисловий потенціал, щоб допомогти Україні перемогти Росію, обмежити поширення війни в Газі, допомогти здійснити двосторонню війну, знайти державне рішення для Ізраїлю і Палестини, утримати Іран від подальших ударів по силах США в Сирії і утримати Китай від агресії проти Філіппін або Тайваню.

Ходжес переконаний, що Штати повинні відправити Україні ракети ATACMS з унітарною боєголовкою дальністю 300 км для знищення російських військово-морських, авіаційних і логістичних об'єктів в Криму, що зробить півострів непридатним для військ РФ.

Після цього Німеччина може зважитися поставити Україні ракети Taurus дальністю 500 км, які "додадуть вирішальний потенціал" зі знищення російських штабів, артилерії і логістики. Крім того, "взяття на себе зобов'язань по досягненню української перемоги" прискорить поставку Україні винищувачів F-16, вважає він.

"Коли вся окупована українська територія опиниться під прицілом Зеленського, Керченський міст буде зруйнований, а західна авіація буде озброєна належним чином, Україна зможе дійти до Азова і відрізати половину російської армії вторгнення. Після цього боротися за Донбас було б безглуздо: все було б готове для перемоги і відновлення України", - пише він.

Ходжес зазначив, що використання ЗСУ зброї дальнього радіусу дії від Великої Британії та Франції продемонструвало, що Росія не готова відповісти на це ядерним ударом.

"Заходу пора знайти в собі рішучість. Війна Росії проти України - результат невдалого стримування з боку Заходу. Путін був упевнений, що, виходячи з нашої минулої історії і небажання жорстко відповісти на його попередню агресію, ми не зробимо нічого дієвого, і тому в лютому 2022 року він почав своє широкомасштабне вторгнення в Україну. Якщо ми знову проявимо слабкість, то, можливо, запросимо Китай зробити аналогічний прорахунок, який може привести до набагато більш серйозного конфлікту, ніж той, що відбувається зараз", - підкреслив генерал.

Поставки ATACMS Україні

Як відомо, Україна довгий час закликала Вашингтон передати військам ракети великої дальності. Білий дім відмовляв.

Цієї осені стало відомо, що перші ракети вже потрапили на фронт, Головнокомандувач Валерій Залужний показав їх перші пуски.

У ЗМІ з'явилася інформація, що тепер група республіканців закликає Джо Байдена передати Україні ракети ATACMS з великим радіусом дії.

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