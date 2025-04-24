Путін може обміняти безпілотники-камікадзе на оливкову гілку, лише для того, щоб влаштувати показуху для Трампа.

Попри міжнародні заклики до прямих мирних переговорів, які лунали від самого початку повномасштабного вторгнення, Кремль завжди відповідав гучним "ні". Але в понеділок російський диктатор Володимир Путін змінив своє рішення і заявив, що відкритий для двосторонніх мирних переговорів із "київським режимом".

"Нещодавні коментарі Кремля справді знаменують собою перший раз (після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році)... готовність Путіна вести переговори з Україною", - сказалидослідник Росії Міжнародної групи з вивчення безпеки у Вероні Вілл Кінгстон-Кокс, пише France24.

Експерт із Росії Джефф Гоун із Лондонської школи економіки сказав, що Путін завжди відмовлявся від прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, якого він безпідставно називає лідером "неонацистського режиму".

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Видання додало, що Кремль навіть розповсюдив пропагандистські повідомлення, заявляючи, що головною метою війни є повалення українського уряду та запобігання "нацистським" загрозам.

Але, як зазначили журналісти, розворот російського президента в понеділок не означає, що його думка про Зеленського змінилася. Заявивши, що він готовий говорити з "київським режимом", а не з українським урядом або українською владою, Путін зробив семантичний вибір, "щоб дати зрозуміти, що (уряд Зеленського) не є легітимним", пояснив Гоун.

Видання вважає, що Путін може обміняти безпілотники-камікадзе на оливкову гілку, просто щоб довести американському президенту Дональду Трампу, що він докладає зусиль, оскільки той пригрозив вийти з переговорного процесу.

"Він хоче показати Трампу, що Росія готова до переговорів", - сказав Стівен Голл, політолог з Університету Бата, який спеціалізується на російських справах.

Що стосується реалій на фронті, то окупанти все ще домагаються прогресу. З військового погляду, "Україна зараз не в найкращому становищі", зазначив Гоун і додав, що здається більш імовірним, що РФ буде прагнути до цієї військової переваги, і не обере відхід.

Видання зазначило, що Москва вже довела, що не відчуває себе зобов'язаною виконувати свої обіцянки. Відкинувши пропозицію США та України про повне і беззастережне припинення вогню минулого місяця, Путін на вихідних оголосив про несподіване великоднє перемир'я.

Але "воно було порушено (незабаром після цього)", - додав Голл. Україна заявила про 59 випадків російських обстрілів у неділю.

Проте експерти припускають, що Росія насправді може бути готова поговорити з Україною. "Вони хочуть отримати трохи контролю над ситуацією. Передача мирних (переговорів) тільки США може погано відбитися в більш консервативних або націоналістичних колах", - пояснив Кінгстон-Кокс.

Що криється за зміною позиції Путіна

Але, як підкреслило видання, все це також може бути пасткою.

"Зеленський поставив себе у скрутне становище, (відмовившись) вести переговори з Путіним. І було б значною поступкою сидіти в одній кімнаті з російськими делегатами", - зазначив Голл.

"Якщо він продовжить говорити, що не сяде за стіл переговорів із росіянами, то Трампу буде досить легко сказати: ну, ви, хлопці, не хочете миру"", - констатував Голл.

При цьому Джефф Гоун зазначив, що деякі із запропонованих компромісів просто не підходять Києву. "Україна ніколи не погодиться на угоду, яка дасть Росії частковий контроль над Донбасом і Кримом", - зазначив він.

Видання зазначило, що Зеленський раз за разом повторював своє бажання 30-денного припинення вогню і рішуче виступає проти багатьох умов, викладених у пропозиції США.

"Тоді Путін зможе заявити, що він хоча б спробував", - підкреслив Голл.

Можливо, Москва просто намагається організувати припинення війни на своїх умовах. "Міжнародний порядок досить втомився від війни. Росія не хоче назавжди стати цією державою-ізгоєм", - додав ще одну причину згоди Путіна Кінгстон-Кокс.

"Якщо його вважають готовим до обговорення, то це все (показуха). Якщо Україна не буде вести переговори на умовах Путіна, Кремль зможе виставити себе миротворцем", - написало видання.

При цьому журналісти зазначили, що малоймовірно, що мирні ініціативи Путіна будуть сприйняті всерйоз у Європі, "його послання буде почуто в таких країнах, як Китай або Індія", - констатував Кінгстон-Кокс.

Переговори про війну в Україні

Учора Зеленський зробив заяву про мирні переговори в Лондоні. Президент нагадав про заяву колишнього держсекретаря США, де Вашингтон обіцяв не визнавати претензії Кремля на окуповані території.

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