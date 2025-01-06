Французький лідер переконаний, що гарантії безпеки Україні будуть давати саме країни Європи.

Попри обіцянки Дональда Трампа закінчити війну в Україні за один день, "швидкого і легкого" рішення тут не буде. Як пише Le Monde, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з дипломатичним корпусом країни.

Так, він застеріг Захід від того, аби шукати "компроміс" через "втому" від конфлікту. За його оцінками, це підірве авторитет Заходу.

"Новий американський президент сам знає, що у Сполучених Штатів немає шансів щось виграти, якщо Україна програє. Капітуляція України не може бути корисною для європейців і американців", – сказав французький лідер.

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Президент Франції також наголосив, що українцям доведеться "вести реалістичні дискусії з територіальних питань", оскільки "тільки вони можуть привести їх" до врегулювання конфлікту, спричиненого російським вторгненням у 2022 році.

На думку Макрона, США мають допомогти "змінити характер ситуації", аби переконати Росію сісти за стіл переговорів. Разом з тим французький лідер вважає, що майбутні гарантії безпеки для України будуть відповідальністю в першу чергу Європи.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський допустив сценарій вступу України до НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Але такий сценарій буде можливим лише за низки умов.

Також ми наводили думку німецького депутата Міхаеля Рота, який не вірить у швидке запровадження перемир’я в Україні. На його думку, Путін або просто проігнорує відповідні пропозиції, або тягнутиме час на переговорах, посилюючи тиск на фронті.

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