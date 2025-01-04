Після перемоги Дональда Трампа на виборах центральною темою обговорень стали переговори про припинення вогню між Україною та Росією. Водночас, пише депутат Бундестагу Міхаель Рот у статті для Welt, у цьому обговоренні "не вистачає хорошої частки реалізму".
"Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з Росією ще дуже далеко. Президент Росії Володимир Путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не прояснені і ключові питання про те, як таке припинення вогню може бути забезпечено і стабілізовано в довгостроковій перспективі", - зазначає він.
Як підкреслює Рот, без надійних гарантій безпеки Україна зіткнеться із загрозою того, що Росія просто скористається припиненням вогню, щоб посилити свій військовий потенціал і завдати нового удару за першої ж нагоди.
Основна мета Росії - поневолення України
Як пише Рот, ключовий момент плану припинення вогню полягає в тому, що відмова України від членства в НАТО задовольнить Путіна.
"Але Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Тим паче що ні президент США Джо Байден, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи всерйоз не розглядали можливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України і знищення українського народу - чи то військова окупація, чи то проросійський режим у Києві", - підкреслює він.
При цьому, незважаючи на великі втрати, Росія зможе підтримувати війну з її нинішньою інтенсивністю довше, ніж Україна. Поки Путін вірить, що зможе домогтися своїх цілей на полі бою, він навряд чи погодиться на припинення вогню, підкреслює депутат.
Припинення вогню малоймовірне - що натомість
Як зазначає Рот, потрібно підготуватися як мінімум до двох подальших сценаріїв. Перший із них полягає в тому, що Путін відкине переговори або що вони проваляться. У цьому разі Келлогг заявляв, що США оголосять про масштабне збільшення військової допомоги Україні.
Однак, стверджує депутат, сумнівно, що Трамп і орієнтовані на Китай республіканці будуть готові ще більше вичерпати американський арсенал зброї, який уже досяг своєї межі.
"Інший сценарій полягає в тому, що Путін затягує переговори, одночасно посилюючи тиск на фронті. Як довго Україна зможе утримувати лінію фронту без подальшої допомоги США, невідомо. В обох випадках Німеччині та Європі доведеться значно активізувати свої зусилля, щоб запобігти поразці України", - підкреслює він.
Коли закінчиться війна - прогнози
Як писав BILD, у німецькому уряді припускають, що Володимир Путін може скоро закінчити війну в Україні. Вказується, що одна з причин цього висновку - погіршення економічної ситуації в Росії. Другою причиною висновку називається підготовка Адміністрації президента РФ до післявоєнної виборчої кампанії парламентських виборів 2026 року.
У Sky News висловлювали думку, що 2025 року повномасштабну війну в Україні буде остаточно зупинено - конфлікт просто буде заморожено.
У Financial Times прогнозували, що між Україною і Росією буде укладено мирний договір, але обраному президенту США Дональду Трампу доведеться пригрозити Росії посиленням санкцій, а також посилити підтримку України.