Фіцо зробив важливу заяву щодо завершення війни в Україні

Так, за його словами, європейські партнери мають підтримувати ініціативи миру.

Повномасштабна війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, мир може бути досягнутий лише за столом переговорів. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час конференції з відновлення України у Гданську, повідомляє "РБК-Україна".

Зокрема, за його словами, європейські партнери мають підтримувати ініціативи миру.

"Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин", - сказав Фіцо.

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Він зауважив, що через війну в Україні виникають величезні людські страждання та руйнування, а також її наслідки відчуваються далеко за кордонами країни.

Словацький прем’єр зазначив, що для його країни немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН.

"Тому наш уряд закликає завжди до більших дипломатичних зусиль", - підкреслив словацький прем'єр.

Позиція Фіцо щодо війни та РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше Фіцо заявляв, що Словаччина не надаватиме зброю своїм східним сусідам, як і фінансову допомогу.

Також прем’єр Словаччини хоче створення прямого каналу зв’язку між Росією та Україною.

Він наголосив, що якщо після закінчення війни Україна не матиме перспектив, "ми можемо стати свідками величезного розквіту організованої злочинності".

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