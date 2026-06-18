Фіцо хоче запропонувати ЄС встановлення прямої лінії зв'язку між РФ та Україною

Прем'єр Словаччини повторив, що його країна не надаватиме Україні зброю та фінансову допомогу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше особисто зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. На нього також чекають переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо майбутніх відносин між країнами, повідомляє Aktuality.

Видання поділилося, що перша зустріч Фіцо з Мадяром відбудеться перед засіданням Європейської ради, де також запланована його зустріч з українським президентом.

"Я припускаю, що ми, насамперед, будемо обговорювати процес вступу України до Європейського Союзу", - розповів Фіцо на засіданні комітету щодо зустрічі із Зеленським.

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Він додав, що також мова йтиме про чергове спільне засідання урядів Словаччини та України. За його словами, Зеленський пропонує провести його в Києві, а Фіцо хоче – у Братиславі.

Видання зазначає, що прем'єр Словаччини вірить, що вони знайдуть компроміс, і уряди могли б провести засідання на території України.

"Сьогодні на нас чекає перша особиста зустріч з угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром", – сказав Фіцо, додавши, що досі не мав нагоди зустрітися з ним.

Водночас, він уточнив, що зустрінеться з Мадяром також наступного тижня в Будапешті, де Угорщина передасть головування у "Четвірці" (V4) Словаччині.

За словами прем’єр-міністра Словаччини, він не бачить причин, чому б йому не підтримати висновки саміту щодо України. Він повторив, що Словаччина не надаватиме зброю своїм східним сусідам, як і фінансову допомогу.

В статті додається, що на засіданні Європейської ради Фіцо має намір запропонувати створення прямого каналу зв’язку між Росією та Україною. Він наголосив, що якщо після закінчення війни Україна не матиме перспектив, "ми можемо стати свідками величезного розквіту організованої злочинності".

За його словами, він ніколи не відкидав зацікавленості України у членстві в ЄС.

"Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочень, винятків чи можливостей обійти регулярний вступ до Європейського Союзу – Україна має виконати всі умови", – зазначив Фіцо.

Водночас він додав, що ЄС не здатний відіграти вирішальну роль у переговорах про мир в Україні. Він повторив, що необхідна заміна на посаді верховної представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки, яку обіймає Кая Каллас.

Видання розповіло, що прем'єр Словаччини вважає великою помилкою те, що колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера відхилили як посередника у мирних переговорах на Україні.

"Посередником може бути той, хто знає обидві сторони", - вважає політик.

Фіцо зауважив, що діяльність Шредера в цьому регіоні добре відома і до цієї ідеї варто повернутися.

Позиція Словаччини щодо вступу України до ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Фіцо, Словаччина підтримує амбіції України стати членом Євросоюзу. Прем'єр Словаччини зазначив, що він з Зеленським мають "різні думки на деякі теми", але й мають "спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною". Також Фіцо підкреслив, що "жодна мирна угода у війні з РФ не можлива без згоди української сторони.

Також ми писали, що Фіцо розкритикував пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС. На думку прем'єра Словаччини, ця ідея не знайде достатньої підтримки серед членів ЄС. Він наголосив, що "сьогодні Європейський союз не налаштований на подібні кроки". За словами прем'єра Словаччини, коли йдеться про шлях до членства в ЄС, кандидати повинні виконувати умови, а це довготривалий процес.

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