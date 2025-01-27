Попередні домовленості про припинення бойових дій у 2014 і 2015 роках, після першого вторгнення Росії в Україну, провалилися, як і багато інших спроб.

Обіцянки нового президента США Дональда Трампа завершити війну РФ проти України менш ніж за 24 години, що лунали під час передвиборчої кампанії, виявилися порожніми. Його спецпосланник з питань України та Росії заявив, що його мета – зупинити війну за 100 днів.

Як саме це буде досягнуто, невідомо, пише The Independent. Трамп казав, що це пов'язано з тим, що відкрита розмова про його плани підірве його позицію на переговорах. Його опоненти ж кажуть, що такі заяви є "прикриттям відсутності плану".

Хоча і президент України Володимир Зеленський, і правитель РФ Володимир Путін заявили про готовність до діалогу з Трампом, обидві країни мають власне бачення досягнення миру. І мирна угода може виявитися недосяжною, пише видання. Автори проаналізували основні фактори, що впливають на ситуацію.

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Стан російської економіки

Автори пригадали, як Трамп пригрозив Росії: якщо вона не піде на завершення війни, Штати запровадять санкції та мита на все, що РФ продає Сполученим Штатам та іншим країнам-партнерам. У тому, що американський президент, відомий своєю схильністю до укладання угод, зосереджений на використанні фінансової могутності США для припинення війни, немає нічого дивного. Однак, чи вдасться йому це зробити, неясно.

"Російська економіка, схоже, ввібрала в себе основний тягар західних санкцій протягом війни, хоча довгострокові наслідки переведення економіки на військові рейки можуть виявитися небезпечними. Але додатковий тиск з боку пана Трампа на тлі особливо агресивного пакету санкцій в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента може змусити Путіна думати більш ретельно", – йдеться у матеріалі.

Кожна сторона має свої вимоги

У Москві заявляли, що не хочуть бачити сили НАТО на території України. Дійсно, диктатор Путін стверджував, що його вторгнення в Україну було "спричинене" тим, що НАТО намагалося розширитися в бік Росії.

Водночас український лідер "може бути готовий змиритися з втратою частини території, але навряд чи він відмовиться від земель, які зараз не перебувають під російським контролем". Це включає більшу частину чотирьох областей, на які "претендує" Путін. Так само господар Кремля не захоче бачити українські війська в Курській області РФ.

Крім того, російські війська поступово просуваються на фронті в Україні, хоча й зазнають високих втрат. Хтось може запитати – навіщо ж Путіну відводити сили, якщо вони мають успіхи. Це, ймовірно, буде найбільш спірним питанням, пише видання.

Попередній досвід укладання "миру" з Росією

Попередні домовленості про припинення бойових дій у 2014 і 2015 роках, після першого вторгнення Росії в Україну, провалилися, як і багато інших спроб.

"Існує поширена думка, що Путіну не можна довіряти в дотриманні режиму припинення вогню. Цілком можливо, що він просто скористається паузою в бойових діях, щоб відпочити перед новим вторгненням", – пише The Independent.

Україна каже, що стримати РФ від нового нападу може вступ до НАТО. Проте такий шлях Трамп відкидає. Також Київ прагне отримати гарантії безпеки від США, стверджуючи що лише європейських запевнень недостатньо.

Володимир Зеленський також закликав Трампа надати Україні більше зброї, але у вигляді кредитів. Дехто припускає, що новий президент США підтримає розблокування заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, аби озброїти Україну за ці кошти.

Союз Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю

Найважливішою відмінністю між першим і другим термінами Трампа в плані побудови зовнішньої політики є взаємозв'язок між ворожими до США країнами. Китай, Росія, Іран і Північна Корея згуртовані більше, ніж будь-коли.

Ці країни допомагають одна одній уникати санкцій. Крім того, вони підтримують війни один одного, а також прагнуть вивести інші країни з-під впливу Заходу, очолюваного США.

"Трамп може спробувати зруйнувати ці альянси, щоб уповільнити підтримку війни Росії, або ж він може чинити тиск на цих союзників, щоб вони припинили фінансування Путіна", – констатують автори.

Завершення війни в Україні: ви могли це пропустити

Інсайдери британського видання The Independent розповіли, що президент США Дональд Трамп збирається завершити війну РФ проти України до весни. Зазначається, що побоювання щодо того, що американський лідер може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для Києва компроміси, є помилковими.

Раніше газета The Times назвала чотири сценарії завершення війни. Найгірший із них передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. За таких умов, якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.

Проте є й інші сценарії. До прикладу, може відбутися припинення бойових дій. Однак якщо воно не супроводжуватиметься мирною угодою, цей крок лише заморозить конфлікт.

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