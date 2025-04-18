Дуда закликав до ядерного стримування Росії.

Польща підтримує ідею доступу до французької "ядерної парасольки" для захисту від потенційної російської загрози. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в коментарі Bloomberg.

Також польський лідер закликав домагатися доступу до американської атомної зброї.

"Я вважаю, що ми можемо прийняти обидва рішення. Ці дві ідеї не є ані суперечливими, ані взаємовиключними", - підкреслив він.

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Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, виступаючи в парламенті, що Варшава може спробувати отримати доступ до ядерної зброї. За його словами, тривають "серйозні переговори" щодо пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона використовувати ядерний потенціал Парижа для захисту європейських союзників.

За даними видання, прагнення Польщі до ядерного стримування додається до амбітної програми переозброєння Варшави, яку підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також Польща заручилася фінансовою підтримкою Євросоюзу для зміцнення свого кордону з Білоруссю і Калінінградом.

Журналісти нагадали, що Дуда неодноразово закликав США розмістити на території американську ядерну зброю.

"Роль НАТО - протистояти агресивній поведінці Росії. Як НАТО збирається на це відреагувати? Моя відповідь дуже проста. Ми пропонуємо вам поширити ядерну співпрацю також і на нашу територію", - зазначив Дуда.

"Ядерна парасолька" Франції над Європою

Як писав УНІАН, Еммануель Макрон запропонував Європі "ядерну парасольку" Франції для стримування загрози з боку Росії. Він підкреслив, що хоче, щоб європейські партнери більше не залежали від американських сил стримування.

Ідея розширення французької "ядерної парасольки" набула актуальності на тлі напружених відносин Європи та США.

Пізніше в Defense Express відповіли, чи вистачить "ядерної парасольки" Франції для захисту всієї Європи. За словами експертів, Париж має обмежену кількість ядерних боєголовок, які розміщено на чотирьох атомних підводних човнах класу Le Triomphant.

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