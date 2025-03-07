Експерти розповіли про кількість ядерних боєголовок, яка зараз є на озброєнні у Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що його "ядерна парасолька" може стати засобом стримування для всіх країн Європи. Однак при цьому Франція має обмежену кількість ядерних ракет, навіть порівняно з тим, що вона мала в період Холодної війни - 240 боєголовок TN75 з потужністю в 110 кілотонн і TNO - 100 кт, а ще 54 TNA - 100-300 кт, пише Defense Express.

Повідомляється, що боєголовки TN75 і TNO знаходяться на чотирьох атомних підводних човнах класу Le Triomphant, у балістичних ракетах M51. Кожна з таких субмарин може нести до 16 ракет. При цьому на кожній із ракет розташовано 6 (а опціонально і 10) бойових частин.

"Тобто, як можна порахувати, 240 зарядів не вистачає для того, щоб кожна субмарина класу Le Triomphant мала всі заряджені ракети", - йдеться в матеріалі. Експерти також зазначають, що 54 боєголовки TNA встановлені в надзвукові ракети ASMP-A, які мають радіус дії в 500-600 кілометрів. Тому йдеться про тактичну ядерну зброю.

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При цьому не всі винищувачі 4 покоління Rafale можуть їх нести. Одне джерело повідомляє, що є всього 20 спеціалізованих Rafale B, інше джерело - 40 винищувачів у повітряних силах і ще 10 спеціальних Rafale MF3.

Ядерна зброя Франції в минулому

У 1996 році Франція остаточно відмовилася від балістичних ракет середньої дальності S3 шахтного базування, знищивши також пускову інфраструктуру. Крім того, було згорнуто виробництво оперативно-тактичних комплексів Hadès з ядерним зарядом у 80 кт і дальністю до 500 кілометрів.

"Формально саму наявність ядерної зброї вже можна розглядати, як стримувальний фактор, або хоча б можливість відповісти аналогічними загрозами", - підсумували експерти.

Інші новини про ядерну зброю Франції

Раніше УНІАН повідомляв, що різні країни просять Францію поділитися "ядерною парасолькою" від Росії, але захист отримають не всі. Зокрема, це може не торкнутися Балтійських країн. Хоча це піддасть європейські держави дружньому "шантажу".

Однак один з експертів розповів, що може бути не так із пропозицією Макрона. "Ідеться про доволі маленьку парасольку порівняно з тією, що має РФ, яку об'єктивно буде складно натягнути на всю Європу, тим паче разом з Україною. Там ідеться про кілька сотень ядерних зарядів. Це зброя ядерного стримування", - сказав експерт.

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