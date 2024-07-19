Це стало можливим саме через те рішення, яке за своєї каденції ухвалив попередник чинного президента США.

Іран здатен за лічені дні отримати ядерний матеріал для виготовлення атомної зброї. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі у штаті Колорадо.

Так, головний дипломат Америки поскаржився на розвал так званої Ядерної угоди між Іраном з одного боку і низкою великих держав з іншого. Через те, що угода більше не діє, Тегеран зміг відновити свою ядерну програму і значно просунувся в отриманні ядерного матеріалу для бомби, каже держсекретар.

"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

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Разом з тим держсекретар США уточнив, що наразі Іран ще не створив свою ядерну зброю.

Скасування Ядерної угоди з Іраном

Як писав УНІАН, у 2015 році Іран підписав з групою країн (США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Китаєм і Росією) так звану ядерну угоду. Згідно цієї домовленості, Іран обіцяв не продовжувати свої спроби створити власну ядерну зброю, а західні країни натомість зобов’язалися поступово знімати накладені на Іран санкції.

Однак у 2018 році наступний президент США, тоді це був якраз Дональд Трамп, заявив про вихід Америки з цієї угоди та про відновлення санкцій проти Ірану. У відповідь Іран відновив виробництво збагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї. Попри це, решта підписантів залишилися вірними угоді.

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