Іран здатен за лічені дні отримати ядерний матеріал для виготовлення атомної зброї. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі у штаті Колорадо.
Так, головний дипломат Америки поскаржився на розвал так званої Ядерної угоди між Іраном з одного боку і низкою великих держав з іншого. Через те, що угода більше не діє, Тегеран зміг відновити свою ядерну програму і значно просунувся в отриманні ядерного матеріалу для бомби, каже держсекретар.
"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.
Разом з тим держсекретар США уточнив, що наразі Іран ще не створив свою ядерну зброю.
Скасування Ядерної угоди з Іраном
Як писав УНІАН, у 2015 році Іран підписав з групою країн (США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Китаєм і Росією) так звану ядерну угоду. Згідно цієї домовленості, Іран обіцяв не продовжувати свої спроби створити власну ядерну зброю, а західні країни натомість зобов’язалися поступово знімати накладені на Іран санкції.
Однак у 2018 році наступний президент США, тоді це був якраз Дональд Трамп, заявив про вихід Америки з цієї угоди та про відновлення санкцій проти Ірану. У відповідь Іран відновив виробництво збагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї. Попри це, решта підписантів залишилися вірними угоді.