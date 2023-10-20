У закупівлях беруть участь, як приватні, так і державні підприємства Китаю.

У період з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували до Росії дрони і їхні компоненти на суму понад 12 мільйонів доларів. Крім того, Китай масово продавав РФ стрілецьку зброю і товари подвійного призначення. Про це йдеться у доповіді Міністерства оборони США про Китай.

Всі ці товари російські війська використовували для підтримки війни в Україні, зокрема, БПЛА - для націлювання, спостереження і нанесення ударів.

Встановлено, що у закупівлях брали участь, як приватні, так і державні підприємства Китаю.

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За даними Пентагону, великий і нерегульований ринок комерційних дронів у Китаї дозволив російським силам регулярно купувати невеликі дрони і безпілотники подвійного призначення.

Що Китаю потрібно від Росії - думка

Китай шукає своє місце в новому світопорядку, - заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи тісні зв'язки КНР і Росії:

"Він хоче бути більш глобальним. І він є вже сьогодні набагато більш глобальним, ніж Росія. Там хочуть домінувати не тільки в економічному, але й у політичному глобальному просторі. Китай має своє бачення, що йому потрібно від Росії. Я б тут не сказав, що Пекін дуже близько підтягує до себе Кремль. Китай зацікавлений в тому, щоб Росія виглядала так, як сьогодні - мізерно, клопітно, безрепутаційно".

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