Китай зацікавлений в тому, щоб Росія виглядала так, як сьогодні – нікчемно і безрепутаційно.

Радник очільника ОП Михайло Подоляк, коментуючи тісні зв'язки КНР та Росії, заявив, що Китай просто шукає своє місце у новому світопорядку.

"Він хоче бути більш глобальним. І він є вже сьогодні набагато глобальнішим, ніж Росія. Китай грає "вдовгу". Там хочуть домінувати не тільки в економічному, але й в політичному глобальному просторі. Китай має своє бачення, що йому потрібно від Росії. Я б тут не сказав, що Пекін дуже близько підтягує до себе Кремль. Китай зацікавлений в тому, щоб Росія виглядала так, як сьогодні – нікчемно, марудно, безрепутаційно. Щоб оцей Путін чи хтось наступний приїжджав, ставав на коліна і щось там просив. Це ж дуже подобається. Чому? Бо Росії як суб'єкта не існує вже і Китай це прекрасно розуміє", - пояснив він в інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк зазначив, що хоча Пекін зацікавлений у російській сировині, контракт з "Силою Сибіру-2" підписано не було, оскільки Китай не хоче мати монопольного постачальника РФ.

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"Адже країна-агресорка, коли стає монопольним постачальником, починає нахабніти. Ми це бачили з Німеччиною, Китаю це не потрібно. Він завжди диверсифікує постачання тої чи іншої сировини. Там достатньо звідки її брати. Ба більше, Китай достатньо ефективно випрацював свої відносини з арабським світом – він там домінує. Китай може звідти брати необхідні йому енергоресурси, тому Росія йому потрібна лише для того, щоб мати щось демпінгове", - додав він.

Для чого Китаю РФ

За словами посадовця, Росія подобається Китаю як ринок збуту. Саме тому він зараз збільшує своє постачання продукції. При цьому Росія не може постачати в Китай те, що йому потрібно – високотехнологічну продукцію.

"Росія не є технологічною країною. Вона цим не цікава нікому. Це країна, яка десь трошки краде технології; десь трошки купляє технології і десь щось копіює. Це нікому не потрібно в сучасному світі. Тому Росія з точки зору технологічності – відстала країна. З нею Китаю не цікаво. Набагато цікавіше Китаю мати теплі взаємини з Європейським Союзом. Росія була цікава як такий великий транзитивний маршрут, через який можна було б заходити на інші фінансові ринки. Де сьогодні транзитивні можливості Росії? Вона ж заблокована, нікому не потрібна. Це "тупикова" країна. З точки зору Заходу там все закрите", - зазначив Подоляк.

Зараз Росія має дійсно негативну репутацію і порушує міжнародне право. Крім того, вона "нікчемна з точки зору того, що вона всім продавала десятиріччями". Зокрема, РФ продавала монструозність і силу, на які виявилась нездатною.

"Росія є для Китаю якимсь "додатком", який не дуже потрібний. Не кажу, що Китай не гратиме в російську гру. Але сьогодні це просто непорівнянні держави. Китай – це глобальний гравець, який має низку стратегічних планів. А Росія – це країна, яка сьогодні шастає по світу і шукає, де можна щось поцупити. З такою країною ніхто не будуватиме ніяких стратегічних відносин. І Пекін так само не робитиме цього... Росія - це Еритрея для Китаю", - пояснив радник голови ОП.

На його думку, якби російське керівництво було б розумнішим, воно продовжило вдавати з РФ сильну державу.

"Це – "лебедина пісня" Путіна в Україні. Якби росіяни були трошки розумніші, хоч це й дивно звучить, та продовжували продавати своє "бійтесь нас", то їх дійсно боялися б, вважали б великими. Вони б сиділи в G8 тощо. Але вони вирішили, що можна буде це все довести. Це "гопник", який ходив і всіх лякав біля під'їзду, а потім хтось вийшов і сказав: "ну давай". І з'ясувалося, що "гопник" нічого не може. Так, у нього там є накопичення ресурсів; він ще покликав інших "гопників", з якими бухав. Але Україна розбереться з цим", - переконаний Подоляк.

Він вважає, що Путін не матиме публічної підтримки та залишиться в ізоляції, яка поступово збільшуватиметься. Останнім кроком до цього стане суттєва тактична поразка Росії на якомусь з напрямків по лінії фронту.

"У Китаї Путін хотів підтвердити свій статус глобального гравця – це не вийшло. Немає більше глобального гравця Путіна, тому це зовсім інший рівень зустрічі. Китай – це гравець, Путін – ні. Це висновок, який можемо зробити", - сказав посадовець.

Росія і КНДР

Наразі Північна Корея додатково забезпечує Росію снарядами, на тлі ресурсного виснаження самої країни-агресорки. Це не означає, що у ворога все закінчилось, а лише свідчить, що це вже не минулорічний рівень запасів.

Водночас КНДР може дати вагон снарядів, але хоче отримати назад два вагони реалізованих обіцянок: технології, гуманітарні вантажі, продукти. Крім того, Пхеньян достатньо вміє спекулювати на потребі тієї країни, з якою має відносини, і викручуватиме Росії руки.

Зустрічі Путіна з лідерами Китаю та КНДР

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб провести зустріч з Путіним. На зустрічах лідери називали один одного "дорогий друже" і охарактеризували переговори як успішні. За результатами зустрічі Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю.

12 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді. Він пробув у країні 6 днів. Подоляк тоді заявляв, що Кім Чен Ин відвідував Росію як господар і буквально поставив Путіна на коліна.

18 жовтня президент РФ зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні на полях саміту "Один пояс, один шлях". Поки він там був, очільник МЗС РФ Сергій Лавров їздив до Кім Чен Ина.

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