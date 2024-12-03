Його виманили за допомогою меда та яблук.

У японському місті Акіта ведмідь вдерся до супермаркету та напав на одного з працівників. На те, щоб впімайти його, пішло два дні.

Як пише CNN, за цей час тварина встигла обнишпорити м'ясний відділ та пошкодити декілька полиць. Спочатку правоохоронці знайшли його за допомогою безпілотного літального апарату, а потім зайшли до будівлі у захисному спорядженні.

Ведмідь перебував на складі, тому працівники магазину виманили його пасткою з медом та яблуками. Тварину спіймали у понеділок, 2 грудня. Повідомляється, що її приспали.

Зазначається, що цього року у префектурі Акіта зросла кількість нападів ведмедів. Пояснюють це тим, що зміна клімату впливає на графік цвітіння та запилення, що змушує ведмедів шукати їжу у містах.

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